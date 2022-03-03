سرايا السلام تدخل انذار “ج” في سامراء

2022/03/03 | 22:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت سرايا السلام، اليوم الخميس، الإنذار “ج” في مدينة سامراء.وقالت السرايا في بيان تلقت “ايرث نيوز” نسخة منه، إن “قواتها في سامراء تدخل الانذار (ج) في جميع قواطع المسؤولية بعد دخول عاصفة ترابية كبيرة الى المدينة”.

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