الاطاحة بإرهابي خطير في نينوى

2022/03/03 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

نجحت استخبارات قيادة عمليات نينوى للحـشد الشعبي ، الخميس ، من الاطاحة باحد عناصر داعش في ايسر الموصل

وقال بيان للحشد تلقته (بغداد اليوم)، ان " عملية القاء القبض جرت بعد ملاحقة وتعقب الداعشي في ايسر مدينة الموصل".

واضاف، ان "العملية أسفرت عن تنفيذ أمر اعتقال المتهم (م .



ا) وفق أحكام المادة ٤ ارهـاب من قانون مكافحة الإرهابوجرى تسليمة الى الجهات الامنية المختصة".

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