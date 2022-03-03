دروس من المقاومة الشعب الأوكراني للقوات الغازية الروسية - احمد موكرياني

2022/03/03 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني ان مقاومة الشعب الاوكراني لثاني أكبر قوة عظمى في العالم ستنقل المجتمع الدولي والأنظمة المتعارف عليها منذ انتهاء حربي العالمية الأولى والثانية الى نظام جديد ستكون للشعوب الكلمة العليا في الإدارة وحكم أنفسهم.لا عذر لبوتين في غزوه لأوكرانيا وانما شعوره بالقوة لامتلاكه قوة قتالية كبيرة ونووية جعل من نفسه شرطيا يتحكم بالدول الجوار بعذر حماية المتحدثين باللغة الروسية، فهل المتحدثين باللغة الروسي ......





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