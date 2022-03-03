حين سرقوا تمثال شاعر أوكرانيا تاراس شيفشنكو من منتزه كندي وقطعوا رأسه للبيع - جاكلين سلام

2022/03/03 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جاكلين_سلام تماثيل وطرقات ويوميات وصفحات من سيرة شاعر المهاجرون من الجالية الروسية والاوكرانية كبيرة في تورنتو ولها حضور منظم في مدينة تورنتو التي تكثر فيها الأقليات من كل العالم.



يخاجرون ومعهم ثقافاتهم ولغاتهم ورموزهم الحضارية وأحيانا المتخلفة عن كل الحضارات.



ويحقّ لهؤلاء المهاجرين أيضاً أن ينصبوا تماثيل لشعراء من البلاد التي قدموا منها في بعض الحالات.



ونذكر منهم تمثال الشاعر تاراس شيفشنكو الروس ......





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