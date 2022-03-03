2022/03/03 | 22:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: j5BCc72krcE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشروع في أتمتة المنافذ والكمارك عبر نظام الأونكناد | تقرير سجاد الموسوي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشروع في أتمتة المنافذ والكمارك عبر نظام الأونكناد | تقرير سجاد الموسوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).