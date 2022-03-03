قيادة الانبار ترفع حالة الانذار تحسباً من هجمات قد يشنها داعش

2022/03/03 | 22:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة الانبار، اليوم الخميس، رفع حالة الانذار “ج” والاستعداد القتالي” تحسبا من اي هجمات قد يشنها داعش، مستغلا الظروف الجوية.وقال مصدر لـ “ايرث نيوز”، إنه “بالنظر لسوء الاحوال الجوية وتحديد مجال الرؤية ولوجود نوايا لعناصر داعش باستغلال تلك الاجواء للقيام بعمليات تعرضية ولتفويت الفرصة على العدو، قررت قيادة عمليات الانبار رفع […]

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