بعد اتصاله مع بوتين.. ماكرون: القادم أسوأ

2022/03/03 | 23:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وخلال مكالمة هاتفية استمرت ساعة ونصف ساعة بناء على طلب من الرئيس الروسي، أخبر بوتين نظيره الفرنسي بأن عملية الجيش الروسي تتطور "وفقا للمخطط" الذي وضعته موسكو وأنها "ستتفاقم" إذا لم يقبل الأوكرانيون بشروطها، على ما أوضحت الرئاسة الفرنسية.

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