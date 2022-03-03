نتفليكس تسعى لتطوير ألعاب عالمية المستوى

2022/03/03 | 23:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قدمت شركة نتفليكس عرضًا للاستحواذ على Next Games، شركة تطوير الألعاب الفنلندية المسؤولة عن لعبة Stranger Things: Puzzle Tales.وقال نائب رئيس الألعاب في نتفليكس، مايك فيردو، في تدوينة إن عملية الاستحواذ تأتي لمساعدة الشركة في إنشاء مكتبة من الألعاب الرائعة ليستمتع بها أعضائنا.وطورت Next Games أيضًا زوجًا من ألعاب الأجهزة المحمولة […]

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