"لا ننظر إلى إسرائيل كعدو" وإيران "جارتنا إلى الأبد".. أبرز ما قاله ولي العهد السعودي عن السياسة الخارجية للمملكة

2022/03/03 | 23:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لفت ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى أن حكومة المملكة لا تنظر إلى إسرائيل كـ"عدو" بل كـ"حليف محتمل"، نستعرض فيما يلي أبرز المحارو المتعلقة بالسياسة الخارجية في مقابلة الأمير محمد بن سلمان مع مجلة "The Atlantic".

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