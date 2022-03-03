وزير الزراعة يوجه بتصدير بيض المائدة الى دول الخليج العربي

2022/03/03 | 23:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعوجه وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، اليوم الخميس، بتصدير بيض المائدة الى دول الخليج العربي.وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي وجه بتصدير بيض المائدة الى الدول الشقيقة في الخليج العربي". وأضاف النايف، أن "الوزير الخفاجي دعا المصدرين الى مراجعة الوزارة فورا وابتداء من يوم السبت القادم لاجل الحصول على الموافقات الاصولية لعملية التصدير".واكد الخفاجي، بحسب البيان، بأن "هذا التوجيه جاء من اجل تشجيع المنتجين على زيادة انتاج بيض المائدة وخاصة بعد انجاز مشاريع عملاقة لانتاج البيض"، واصفا "هذه الخطوة بالمتقدمة والتي تأتي ردا على من يقول ان الانتاج المحلي ليس فيه اكتفاء ذاتي"، مبينا "الاهمية التغذوية لبيض المائدة العراقي لما يتمتع به من غذاء امن وصحي".ولفت إلى أن "هذا القرار جاء نتيجه وجود فائض في الانتاج المحلي لبيض المائدة وبالتزامن مع اقرار صندوق دعم الصادرات والذي سيساهم في تشجيع التصدير الى دول الجوار الاقليمي ومنها الدول الشقيقة في الخليج العربي".

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