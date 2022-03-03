مستشفيات بغداد تسجل حالات اختناق بالعاصفة الترابية

2022/03/03 | 23:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر طبي، اليوم الخميس، بان مستشفيات العاصمة سجلت اصابات كثيرة بحالات الاختناق.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم) ان "الاصابات نتيجة العاصفة الترابية، مشيرا الى ان اغلب الحالات هم من مصابي (الربو)".

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