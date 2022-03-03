موعد انتهاء العاصفة الترابية وهطول امطار في العراق - عاجل

2022/03/03 | 23:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع خبير الانواء الجوية صادق العطية، مساء اليوم الخميس، هطول الامطار في 8 محافظات عراقية.

وقال العطية في تدوينة له بمواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" وتابعتها (بغداد اليوم)، ان "خارطة توقعات هـــطول الامـطار لهذه الليلة تشمل ميسان وذي قار والبصـــرة واجزاء من السماوة وبادية الجنـــوب".

وأضاف ان "فرص الهطول في السليمانية ودهوك وشمال نينـوى واربيل تستمر هذه الليلة مـــــــع هطول ثلجي على المرتفعات الجبلية".

وكانت عاصفة تربية ضربت، اليوم الخميس، عددا من المحافظات العراقية بينها الانبار وكربلاء وبابل والنجف وبغداد.

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