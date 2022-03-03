العمليات المشتركة تنفي سحب اللواء 61 من مدينة كركوك

2022/03/03 | 23:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد نفى مصدر امني في العمليات المشتركة، اليوم الخميس، انباء سحب اللواء 61 من مدينة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم): "لاصحة للأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي حول سحب اللواء 61 نت كركوك".

وأضاف ان "اوضاع كركوك باتت اكثر امنا واستقرار وهنالك خطط تسهم في ترسيخ الامن والاستقرار"، مشيرا الى ان "نقل وتبديل القطعات وفق رؤية امنية تضمن الاستقرار وتعزيز جهود مكافحة الارهاب وعصابات الجريمة بما يحفظ المكاسب التي تحققت في كركوك".

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