2022/03/03 | 23:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9HTM158Kwp8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إقليم #كوردستان بين محكمة اتحادية تحكم بقوانين البعث وإرادات سياسية ترفض الأقاليم) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إقليم #كوردستان بين محكمة اتحادية تحكم بقوانين البعث وإرادات سياسية ترفض الأقاليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).