صاروخ خارج عن السيطرة سيصطدم بالقمر

2022/03/03 | 23:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدم مخلفات صاروخية بالقمر يوم غد الجمعة، وسط خلافات حول الدولة التي أطلقتها ومناقشات حول مدى صعوبة تعقب الأجسام التي من صنع الإنسان في الفضاء الخارجي.

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