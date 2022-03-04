2022/03/03 | 23:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة على عدد من المسؤولين ورجال الأعمال الروس، على خلفية عزو موسكو لأوكرانيا، وشملت المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، و"طباخ بوتين"، ييفغيني بريغوجين، الخميس

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