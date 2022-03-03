المجمع الفقهي يرحب بتكليف عبدالخالق العزاوي رئاسة ديون الوقف السني

2022/03/03 | 23:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أشاد المجمع الفقهي العراقي (أكبر مرجعية سنية)، اليوم الخميس، بتكليف النائب السابق، عبدالخالق العزاوي، برئاسة ديوان الوقف السني، خلفاً للرئيس السابق، سعد كمبش.

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وقال المجمع في بيان متقضب صدر عنه، تلقى "ناس" نسخة منه (3 آذار 2022)،: إن "المجمع الفقهي يثمن الجهود المباركة للسيد رئيس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي، وقيادة تحالف السيادة الأستاذ محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب، والشيخ خميس الخنجر، رئيس التحالف، في تحقيق السابقة، بتفعيل الحق القانوني، بتسمية رئيس ديوان الوقف السني".

وجاء ذلك بعد أن صدر أمر حكومي، بتكليف العزاوي، برئاسة الديوان، وإقالة كمبش من منصبه.

كما نص الأمر الحكومي، على إعادة كمبش إلى عمله السابق، وكيلاً لرئيس الديوان.

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