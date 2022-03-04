الغرب والديمقراطية المزيفة - مازن الحسوني

2022/03/04 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مازن_الحسوني بدأ أقول أن الحرب هي ليست الوسيلة الناجعة لحل الخلآفات بين الدول.كما أني لا أتفق مع خيار الأجتياح الذي أتخذه بوتين ضد أوكرانيا حتى وأن كانت الدوافع مثلما تقول روسيا وهي :1-حماية روسيا من التوسع المحتمل للناتو قرب حدودها.2-حماية أقاليم دونيتسك ولوغانسك.3- الأعتراف بضم القرم لروسيا .4- القضاء على القوميين الأوكرانيين المتشددين في عدائهم للروس.هذه الدوافع للقلق الروسي كان يمكن ......





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