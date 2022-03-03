إغلاق أكبر محطة إذاعية في روسيا

2022/03/04 | 00:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت المحطة عن البث، الأربعاء، بسبب عدم اتباع الخط الرسمي للكرملين أثناء تغطيتها لغزو أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير.

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