دول مجلس القطب الشمالي تعلن اتخاذ عدة إجراءات ضد روسيا

2022/03/04 | 00:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت دول مجلس القطب الشمالي، الخميس، الهجوم الروسي "غير المبرر" على أوكرانيا.

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