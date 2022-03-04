2022/03/04 | 00:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، توجيها لقواتها، بالتزامن مع موجة الغبار الراهنة.وقالت القيادة في بيان تلقته “ايرث نيوز”، انه “نوصي كافة مقاتلينا الابطال بإتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر والانتباه الشديد ومنع اي محاولة للعناصر الارهابية والاجرامية من المساس بأمن المواطنين ومقاتلينا الابطال”.

ظهرت المقالة وسط الاجواء المتربة..



الشرطة الاتحادية توجه بالحيطة والحذر أولاً على ايرث نيوز.

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