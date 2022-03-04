بعد اتصال من بوتين.. ولي العهد السعودي يؤكد للرئيس الأوكراني استعداده للوساطة

2022/03/04 | 00:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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