2022/03/04 | 00:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع يصدر امراً وزارياً لإعادة هيكلة فرق في الجيش العراقي

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