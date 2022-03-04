"ضربة مريرة" لبوتين.. أنباء عن مقتل جنرال روسي برصاص قناص

2022/03/04 | 01:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان أندريه سوخوفيتسكي، وهو القائد العام للفرقة السابعة المحمولة جوا الروسية، نائبا لقائد جيش الأسلحة المشتركة الحادي والأربعين، وإلى حد بعيد أرفع قائد عسكري روسي يلقى حتفه في الصراع حتى الآن.

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