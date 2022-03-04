الجيش الأمريكي ينشئ قناة اتصال مع روسيا.. ومسؤول يوضح

2022/03/04 | 01:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول دفاعي أميركي رفيع المستوى، الخميس، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنشئت قناة اتصال مع نظيرتها الروسية، حيث يمكن للجانبين إخطار بعضهما البعض بأي عمليات محتملة بالقرب من أوكرانيا لتجنب سوء التفسير.

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