2022/03/04 | 01:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقل مستخدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي قصة مفبركة حول "شبح كييف"، وهي "أسطورة" تسرد قصة غير مثبتة لسقوط طيار أوكراني تمكن من القضاء على مقاتلات روسية.

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