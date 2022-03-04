نجل مدير عام متقاعد في الداخلية يهاجم مستشفى حكومي في بغداد لرفضهم توليد زوجته (فيديو)

2022/03/04 | 01:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر امني، الجمعة، بان نجل مدير عام متقاعد في الداخلية هاجم مستشفى حكومي في بغداد، لرفضهم توليد زوجته.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "نجل مدير عام متقاعد في وزارة الداخلية هاجم مستشفى فاطمة الزهراء للنسائية والتوليد في منطقة مدينة الصدر بالعاصمة بغداد".وأضاف أن "الهجوم بسبب رفض المستشفى توليد زوجته لعدم وجود ولادة لديها في الوقت الحالي وإصرار الزوج على توليدها حسب المعلومات الأولية".وتابع ان "قوة من حماية المنشآت ألقت القبض عليه وحاليا ضغوطات كبيرة لإطلاق سراحه"، وفقا للمصدر.

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