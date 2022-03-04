ولي العهد السعودي يعرض على الرئيس الروسي الوساطة مع أوكرانيا

2022/03/04 | 02:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض-(أ ف ب) – عرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مكالمة هاتفية الخميس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استضافة محادثات وساطة بين موسكو وكييف مع دخول النزاع أسبوعه الثاني.ودعا الأمير محمد الذي يُنظر اليه على نطاق واسع على أنه القائد الفعلي لبلاده، إلى “حل سياسي” بعد الغزو الروسي وكرر […]

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