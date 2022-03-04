زيلينسكي يتصل بمحمد بن سلمان لبحث الأزمة الأوكرانية

2022/03/04 | 02:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا، الخميس، من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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