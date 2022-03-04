2022/03/04 | 03:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متطوعون في خاركيف: "سنطعم أولادنا"

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