صحيفة: إيران والولايات المتحدة قريبان

2022/03/04 | 03:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقترب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، وفق ما نقلت صحيفة أميركية، الخميس.

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