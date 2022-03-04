اندلاع حريق في محطة نووية أوكرانية

2022/03/04 | 04:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، وفقا لرئيس بلدية مدينة إنرجودار القريبة، دميترو أورلوف.

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