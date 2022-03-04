بمناسبة يوم المرأة العالمي، تحرر المرأة، احدى اهم مهام الثورة في العراق - منظمة البديل الشيوعي في العراق

2022/03/04 | 04:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق بمناسبة يوم المرأة العالميتحرر المرأة،احدى اهم مهام الثورة في العراقوقعت المرأة في العراق فريسة بأيدي الإرهاب والقمع الدموي السافر والهجوم السياسي والأيديولوجي و"الثقافي" المنظم والمتواصل والذي استهدف وجودها ومكانتها وانسانيتها وكل ما كسبتها تاريخيا من الحقوق والحريات، مع الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وما تلته من تحولات من صعود الإسلام السياسي والقوميين الذكوريين الى السلطة ومن ......





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