لا لأوكراينا ولا لحرب بوتين عليها - جواد بولس

2022/03/04 | 04:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس حاولت ألا أكتب حول قضية الحرب الدائرة بين روسيا وأكراينا؛ وذلك تجنبًا منّي للخوض في ما تستدعيه هذه المسألة من أسئلة صعبة، ومن تناقضات لم يعد الحسم فيها واضحًا أو شبه تلقائيّ كما كان بالنسبة لي ولكثيرين مثلي، في زمن كان العالم فيه مقسومًا إلى معسكرين: واحد يمثل الخير بمفهومه المبسّط والفطري، والثاني يجسّد الشر بمفهومه المطلق.



فالاتحاد السوفياتي وحلفاؤه في العالم كانوا بالنسبة لنا، نحن الشباب اليسار ......





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