الحرب بين روسيا و اوكرانيا ، هي ليست مباراة ريال مدريد مع برشلونة - علي المسعود

2022/03/04 | 04:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_المسعود الحرب بين روسيا و اوكرانيا ، هي ليست مباراة ريال مدريد مع برشلونة انقسم العرب حول الحرب الدائرة الان بين معسكرين روسي وأخر اوكراني ، للاسف هم يتصورون انها لعبة كرة قدم بين فريقي ريال مديريد وبرشلونة ، فأنقسم المشجعين بين هذا وذالك ، في البداية ، حسب رأي في ألحرب ، انها ..



الشرُّ المطلق ، الانتصار فيها انكسار مؤجل ، وبلا فجر ، لان الظلام يتغلب عليه ..



ودماء الضحايا تكون لعنةً تجّثمُ ......





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