أوكرانيا.. حريق في أكبر محطة نووية في أوروبا بعد قصف روسي

2022/03/04 | 04:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد وزير الخارجية الأوكرانية، ديمترو كوليبا، الخميس، روسيا وقف قصفها على محطة زابوريجيا النووية، التي تعد الأكبر على الإطلاق في أوروبا.

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