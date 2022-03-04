شاهد بالفيديو.. عاجل | اندلاع حريق في محطة #زاباروجيا النووية بـ #أوكرانيا

2022/03/04 | 04:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: C1AvazrvwAs

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