2022/03/04 | 04:45 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | اندلاع حريق في محطة #زاباروجيا النووية بـ #أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: C1AvazrvwAs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | اندلاع حريق في محطة #زاباروجيا النووية بـ #أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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