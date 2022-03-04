الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلق على مستويات الإشعاع بعد

2022/03/04 | 05:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة أنّ أوكرانيا لم ترصد "أيّ تغيّر" في مستوى الإشعاعات في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بعد القصف الروسي الذي استهدفها وأدى لاندلاع حريق فيها.

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