"روسيا تلجأ للرعب النووي".. بايدن يهاتف زيلينسكي بعد قصف محطة زابوريجيا

2022/03/04 | 06:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الرئيس الأميركي، جو بايدن هاتفيا مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي قضية محطة زابوريجيا النووية الواقعة في وسط أوكرانيا، وفق ما كشف حساب البيت الأبيض على تويتر.

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