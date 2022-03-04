وزير خارجية روسيا الأسبق يوضح لـCNN أثر العقوبات على بوتين: تشبه عدم القيام بأي شيء تقريبًا

2022/03/04 | 06:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف وزير الخارجية الروسي الأسبق أندريه كوزيريف، في مقابلة مع شبكةCNN، الخميس، الحرب على أوكرانيا بـ"البربرية".

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