إعلامي إسرائيلي بعد تصريح محمد بن سلمان: من الآن وصاعدا كل سعودي يقول إسرائيل عدو يخالف توجهات سمو ولي العهد

2022/03/04 | 06:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الإعلامي الإسرائيلي، إيدي كوهين، على التصريحات التي أدلى بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حول إسرائيل ونظرة المملكة لها.

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