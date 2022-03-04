مصر.. مصدرون يعلقون على فرض الإمارات شهادة لدخول الحاصلات الزراعية

2022/03/04 | 07:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت دولة الإمارات العربية المتحدة فرض شهادة متبقيات المبيدات على صادرات الحاصلات الزراعية المصرية بداية من يوم 14 مارس/ آذار الجاري، وقلل مصدرون من تأثير فرض هذه الشهادة على حجم الصادرات الزراعية المصرية.

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