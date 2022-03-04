تشيفرين: محاولة إحياء

2022/03/04 | 07:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، أن الأندية التي سوف تشارك في الدوري الأوروبي الممتاز "السوبر ليغ" لن تشارك في أي البطولات الأوروبية الأخرى مثل دوري الأبطال، وفقا لما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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