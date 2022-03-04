بعد 4 أيام بطريقه إلى كييف.. آخر ما نعلمه عن الرتل العسكري الروسي الضخم؟

2022/03/04 | 07:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدى أيام، كان سكان العاصمة الأوكرانية، كييف، يستعدون لقافلة عسكرية روسية طولها 40 ميلًا من الدبابات الروسية والمدرعات والمدفعية بطريقها لشن هجوم على العاصمة الأوكرانية.

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