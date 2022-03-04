مفهوم الفلسفة عند جيل دولوز بين الرأسمالية والتحليل النفسي - زهير الخويلدي

2022/03/04 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي جيل دولوز 1925-1995 هو أحد المؤلفين الرئيسيين لما بعد 68.



هذه الدورات في جامعة فينسين كانت حدثًا فكريًا حقيقيًا، مصادر فكره تتماشى مع سبينوزا ونيتشه بشكل واضح.



نلاحظ أيضًا تأثيرًا من برجسن وبالطبع من المحلل النفسي غيتاري الذي تعاون معه.



سوف يعارض هيجل وفرويد ويقترب من ماركس وفوكو.



ما هو الفيلسوف؟ شخص يخلق المفاهيم.



ينطبق هذا التعريف للفلسفة جيدًا على مؤلفها لأن جيل دولوز صانع رائع للمفاهيم.



كما عا ......





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