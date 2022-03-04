فيديو مرعب من أوكرانيا.. تبادل إطلاق نار في أكبر محطة نووية بأوروبا

2022/03/04 | 08:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي تبادل لإطلاق نار شديد داخل مفاعل محطة زابوريجيا في أوكرانيا.

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