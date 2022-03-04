وزارة الطاقة الأمريكية تعلن سلامة المحطة النووية الأوكرانية وعدم تسجيل تسرب إشعاعي

2022/03/04 | 08:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزيرة الطاقة الأمريكية، جينيفر غرانهولم، اليوم الجمعة، أن مفاعلات محطة زابوروجيه الأوكرانية محمية بمنشآت احتواء قوية، وأكدت أنه لم يتم تسجيل ارتفاع في معدل الإشعاع.وقالت الوزارة في تصريح صحفي: “فعلنا فريق الاستجابة للحوادث النووية ونراقب الأحداث بمحطة زابوريجيه الأوكرانية”، كما أجريت مشاورات مع البنتاغون حول الحريق الذي اندلع بساحة محطة الطاقة النووية في […]

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