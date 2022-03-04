خطورة حريق المحطة النووية بأوكرانيا.. إليك ما نعلمه للآن

2022/03/04 | 08:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه كل الأنظار إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، حيث أفاد المسؤولون بنشوب حريق وسط قصف مكثف للقوات الروسية.إليك ما نعرفه:

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