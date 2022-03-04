القبض على ثلاثة متهمين بحيازة المواد المخدرة في الديوانية

2022/03/04 | 08:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بحيازة المواد المخدرة في احدى سيطراتها.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارز سيطرة الطابو تمكنت وبعد التفتيش الدقيق من قبل أفراد السيطرة من القاء القبض على ثلاثة أشخاص كانوا قادمين من محافظة ذي قار وجد بحوزتهم كمية […]

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