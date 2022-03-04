كأس إسبانيا.. ريال بيتيس إلى النهائي على حساب فايكانو

2022/03/04 | 08:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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حجز نادي ريال بيتيس، البطاقة الثانية إلى نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم، بتعادله مع ضيفه رايو فايكانو 1-1، في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة.

وأحرز البرتغالي بيبي، هدف التقدم لرايو فايكانو في الدقيقة 80، قبل أن يدرك بورخا إيغليسياس، هدف التعادل لبيتيس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لتكون نتيجة مجموع المباراتين 3-2 لصالح بيتس.

وكان ريال بيتيس، الساعي إلى اللقب الثالث في تاريخه، فاز 1-0 ذهابا.

وضرب بيتيس موعدا في المباراة النهائية مع فالنسيا الذي تأهل على حساب أتلتيك بلباو، بفوزه عليه 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويستضيف ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية، نهائي كأس إسبانيا في 23 نيسان المقبل.

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